自費醫材極端值管理辦法昨閃電公告後，醫界又見異聲，醫師痛批健保渣男毫無信用，才宣布說無限期停止，卻公告一天即上路。不過，自稱「一號鐵雄「的精神科醫師沈政男自曝，他從自費醫材訂上限就一路支持。他說，醫材除了寡占問題外，更有供給者創造需求的問題，他指出，「醫生跟你說用自費比較好，你就不敢不用」，此言說中不少病患或病患家屬的心聲。

自費醫材極端值管理辦法公告後，醫界感覺被突襲了，有醫師砲轟，本宣布說無限期停止公告一天即上路，過程黑箱手法粗暴，除了保險業獲利之外，全民健康連帶受影響。不過，並非所有醫師都持反對立場，精神科醫師沈政男自曝，他從自費醫材訂上限就一路支持，他解釋，健保署公告的自費醫材極端值管理辦法，也就是自費差額如果比同業高太多，就必須降價。

這跟今年六月先是公告，後來又廢止的自費差額上限規定，有何不同？沈政男舉人工水晶體為例，六月是一口價，規定你最多不能收超過七萬多元，但新的辦法已把人工水晶體依功能差別，比如焦點多寡、有無散光等，分成七個級距，每個級距再訂定極端值，其實也就是上限，但這裡的上限有跟各醫學會討論過，而且是找金字塔頂端的高價院所來開刀，比如以三焦點、多球面、散光來說，目前極端值可達十二萬五，但健保署介入以後，你最高只能收十一萬差額，已經比原來砍到七萬多，寬容了許多。

沈政男說，其實就是自費差額上限，與放任自由定價的折衷版了，可說兼顧了病患與醫療院所的利益了。健保署長李伯璋費了好多時間心力，也受了好多委屈，才找到了這個權衡的辦法，應該得到大多數民眾支持。

沈政男自曝，六月那時，他是唯一支持自費醫材差額訂定上限的醫生，唯一，到現在依然沒有改變立場。反觀六月時反對自費醫材上限的一些人，你去看看，這兩天是否改變立場了？是否被摸頭以後就不再反對了？

對於那些對自費上限有意見的人，他挑戰問道，有沒有誰可以講出一個經濟學模型？答案是零。其實這些自費醫材，比如以人工水晶體來說，明顯是一個寡佔市場，而目前所達成的均衡價格與成交數量，絕非整個社會的最大福祉，因此當然需要官方介入，而方法之一就是價格管控。

沈政男提問，有沒有聽過產業集中度，concentration ratio？以人工水晶體來說，某牌占了五成以上的市佔率，其他三家再加起來，早已超過七成五的市佔率，而這樣的產業集中度早已是寡占了。除了寡占，醫材更有供給者創造需求的問題，也就是醫生跟你說用自費比較好，你就不敢不用，不像吃牛排，這家太貴就去隔壁。

(中時新聞網)