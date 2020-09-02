提升肉品衛生及安全，台南市農業局動物防疫保護處加強抽驗工作，1日會同中央畜產會動物用藥稽查小組，前往善化肉品市場抽驗即將上市拍賣的7場畜牧場豬隻，檢驗受體素殘留情形，後續將前往養豬場抽驗，確保肉品安全。

農業局長謝耀清表示，雖然農委會已預告開放萊克多巴胺可作為豬隻含藥物飼料添加物使用，但國內至今仍無萊克多巴胺通過農委會的許可登記，亦即國內無任何合格使用的乙型受體素，因此，台南市養豬業者不可使用任何受體素，生產的豬肉亦不得檢出。

謝耀清指出，台南市養豬場於飼養過程中皆有進行例行性的動物用藥殘留檢測，每年度在養豬場約抽驗490場次，自101年度以來，畜牧場端源頭抽驗結果皆為乙型受體素零檢出，顯示台南市畜牧場生產的豬肉產品安全無虞，1日抽驗結果，約一星期報告就會出爐。

另外，豬隻離開畜牧場，進入肉品市場時還會進行例行性抽驗，上市後，亦有衛生單位針對畜禽產品進行抽驗檢測，從農場到餐桌皆由台南市政府層層把關，消費者可安心購買。

(中時 )