台灣人口密集，許多房子緊鄰而居，甚至共用一堵牆，夜深人靜時，稍微有點聲響都聽得非常清楚。有網友在《mobile 01》論壇發文，指經常聽到鄰居敲打牆壁，一問才知鄰居嫌他們吵，但根據鄰居說法，他們家發出聲音的時間「根本沒人在家」，那聲音哪來的？

原PO指出，他們一家人住在連棟的透天厝，鄰居常疑似用鐵鎚敲打牆壁，經詢問「對方嫌我們吵才會這麼做」。但再仔細問，鄰居宣稱聽到關抽屜或關拉門的聲響，比對時間點，當時家裡沒有人在，他好奇為什麼會發生這種事？

網友分析噪音發生的幾種可能，「連棟建築（公寓、透天厝）的缺點，就是聲音往往都不是來自你以為的地方，但你會一口咬定聲音就是從那傳來的」、「小跑步、走路、拉桌椅，甚至水流聲，在連棟建築很常聽到，雙方應好好溝通」。

網友建議，「既然短期內不搬，不如在共用牆面裝隔音泡綿，降低噪音干擾，或是把窗戶改成氣密窗，杜絕噪音」、「也有可能是抽水馬達」、「聲響可能來自鐵皮屋頂，有時鐵皮屋頂會因熱漲冷縮，發出聲響」。

(中時新聞網)