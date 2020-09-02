韓股早晨出現開高走勢，但由於對當地新冠疫情爆發的擔憂，外資拋售股票，致使韓股接近午間出現頹勢。周三南韓KOSPI指數小跌5.7點或-0.24%，為2343點。

韓股的開高主要為美股隔夜的激勵，標普和那指再創新高，分別上漲0.7%和1.39%，美國製造業八月的數據同樣提振南韓投資人信心。

儘管集團少東李在鎔在昨日下午遭南韓檢方正式起訴，控告其在集團內部公司的合併過程中進行操控股價等不法情事，但三星電子仍受那指和美國科技同業的提振，上揚0.55%。

第二大晶片商SK海力士上漲0.13%。樂金電子上午透露新款雙螢幕手機相關資訊影片，股價仍下跌1.3%。

南韓知名性動通訊App Kakao Talk之母公司Kakao上漲2.1%。消息傳出其遊戲子公司Kakao Game在IPO的公開認購中出現爆炸需求，該遊戲公司在本周二開始為期兩天的公開認購。

現代汽車和起亞汽車分別跌2.2%和跌1.8%。

韓元上午走低，1186.6韓元兌一美元。

(時報資訊)