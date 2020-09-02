韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）2020年上半年營運在疫情罩頂下逆風高飛，在內需消費力道持穩下，下半年成長動能持續看旺。豆府8月26日以168.5元除權交易，近日股價持穩向上，今（2）日持平開出後小漲0.88％至171.5元，歷時6天順利完成填權。

豆府股東常會通過配息5.2元、配股0.3元，由於現金股利僅需董事會通過即可發放，已在3月16日先除息交易。雖適逢新冠肺炎疫情衝擊，當時股價一度下探80.5元、創上櫃新低，但隨後止跌緩步回升，在歷時39天後的5月12日完成填息。

豆府上半年雖受疫情影響關閉3家店，但仍新展達9家店，合計淨增6店。在展店效應及既有店面營運持穩下，上半年營運未受疫情明顯影響，稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，雙雙改寫同期新高。

由於邊境管制致使國人暑期旺季內需消費熱度更旺，豆府7月自結合併營收創1.82億元新高，月增19.53％、年增達44.59％，累計1～7月合併營收9.55億元、年增22.4％，續創同期新高。法人看好，豆府第三季營收、獲利可望同步再創新高。

豆府截至7月底共6個品牌、51家店，預計展店將自本月起加速，下半年規畫再新展9店，包括5家飛機河粉、2家北村豆腐家、1家涓豆腐。而簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，亦力拚在年底前開出在台首店，據了解可望進駐一級戰區的台北市信義區。

豆府總經理吳孟哲表示，下半年展店仍聚焦六都等主要都市，但亦評估進駐彰化、苗栗等縣市具人流的據點。同時，店內人氣韓式泡菜產品6月底於超商通路上架銷售，初試啼聲締造優於預期的銷售表現，未來將持續發展，陸續研發推出冷凍、常溫即時復熱料理產品。

(時報資訊)