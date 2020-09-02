受新冠肺炎疫情打擊，澳洲第二季創下史上最急劇的經濟萎縮，近來爆發新一波疫情可能使已經坎坷的復甦之路更為顛簸，並加劇政府持續擴大財政激勵的壓力。

澳洲統計局周三公布，第二季經季節調整後國內生產毛額（GDP）年減6.3%，遠遠低於澳洲政府所認定之年增2.75%的成長趨勢。

與第一季相比GDP暴跌7%，較首季的季減0.3%加速萎縮，並較經濟學家預估的季減5.9%更為惡化，同時更創下澳洲史上最大的季減率。

澳洲GDP連續兩季負成長，宣告該國經濟陷入衰退。

此外，第二季經季節調整後最終消費支出季減8.1%，固定資本總支出季減4.9%。

澳洲人口第二大的維多利亞省為了防止新冠肺炎疫情擴散，目前仍未解除封鎖措施，而國境也仍然關閉。為了防止疫情惡化，澳洲在3月全面關閉經濟活動，導致民間需求與投資受到重創，迄今已經有超過50萬人失去工作。雖然澳洲政府已經砸下前所未見的巨資，以振興就業與所得，但周三公布的這份慘淡的經濟數據，凸顯出在經濟復甦之路仍然艱辛之際，政府有必要推出更多的激勵措施。

(時報資訊)