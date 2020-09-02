外交部今宣布新版護照樣式，放大英文TAIWAN字樣，並把英文全名REPUBLIC OF CHINA縮小，民眾黨團表示，新版護照樣式符合立法院決議內容，加強突顯臺灣「TAIWAN」符號字樣，樂見外交部為凸顯臺灣主體意象而努力，但也要求外交部於明年1月1日實施前，應先請我國各地駐外單位，函知各國更換新型護照式樣，以免未來國人出國出入各國海關受阻。

立法院7月臨時會通過華航及護照更名決議案，要求行政單位應該強化臺灣國際辨識度，對於外交部事隔不到2個月就公布新版護照，賴香伶肯定外交部效率快，建議華航跟交通部可以參考此次新版護照作法，把CHINA縮小，加註TAIWAN並放大。

賴香伶認為，把CHINA縮小、加註TAIWAN並放大，可能是處理華航外顯最快速且有效識別的方式，前提是交通部應先確認是否涉及航權、航約等問題，確實需要比較多時間溝通，期待交通部可以提出程序簡化，同時又不影響航權的作法，已達到提高臺灣的航空公司國際辨識度。

(中時 )