汐止發展快速，新北市長侯友宜2日在市政會議指出，汐止位於台北內湖、南港科學園區與基隆五堵之間，有區位優勢，市府將推動經貿園區產業轉型，打造汐止科學園區，從研發製造著手，協助老舊產業型，創造產值與就業機會，其中汐民線與基隆輕軌路線重疊問題，還要北北基三方坐下來好好談，大家一起並肩作戰。

侯友宜說，汐止人口不斷增長，就業環境蓬勃發展，還要面臨經濟型態改變，交通建設現除既有工程在做，康寧街拓寬、增設南下匝道口，另外還有許多停車場正在持續施作，私有地取得還要再努力。

侯友宜說，目前最重要汐民線送行政院核定，與基隆輕軌在汐科站與樟樹灣站有介面競問題，北北基三市怎麼合作，希望交通部能夠協助整合。

侯友宜也指示，汐止與北市內湖、南港是在同一條線上，內湖、南港都有科學園區，汐止目前有大經貿園區，如果能夠透過產業轉型，連線基隆五堵，就能產生產業廊帶軸線，促進經濟蓬勃發展，這些都是讓汐止大起飛的重要關鍵，汐止未來精彩可期。

(中時 )