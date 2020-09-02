與DJ SODA同樣以性感火辣的身材而聞名的南韓知名DJ MIU，近日在個人社群平台上曬出多張「福利照」及影片，其中一個短片中她以「上帝視角」對著鏡頭自拍微笑，再度引發網友暴動了。

MIU擁有天使臉孔、魔鬼身材，清純的模樣及水靈大眼與知名女星潤娥十分相似，因此也有了「兇版潤娥」之稱，在網路上迅速竄紅，吸引百萬人追蹤。而私底下除了是名DJ外，MIU也經常透過IG大方分享極致好身材，令網友們直噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ MIU（@2km2km）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 下午 10:45 張貼

在近日一系列的辣照中，MIU依然穿著各種低胸背心及比基尼展現傲人的上圍，但在先前分享的跑趴影片中，她卻穿上超低胸泳裝，低至肚臍的設計加上由上往下的拍攝角度，使原本就已十分飽滿的雙峰看起來更加立體，她還擔心露點特別喬了一下肩帶，撥弄頭髮時還帶著甜美微笑，令網友大呼「受不了」。

影片上傳短短幾天便吸引超過20萬人觀看，紛紛留言「太美了」、「辣翻天」、「怎麼美成這樣」，不過也有不少網友注意到她竟沒戴口罩出席活動，留言質問「口罩呢？」引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 DJ MIU（@2km2km）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 9:33 張貼

(中時新聞網)