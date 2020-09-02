2020美國網球公開賽在沒有進場觀眾的情況下持續進行，地主名將大威廉絲（Venus Williams）、小威廉絲（Serena Williams）分頭出擊，不過大威直落二出局，小威則是直落二順利過關。

已經40歲的大威廉絲以3比6、5比7飲恨大會女單第20種子、來自捷克的穆霍娃（Karolina Muchova），生涯22次參加美網，第一次在女單第一輪就中箭落馬，不過22出征美網，也讓大威締造網球公開化以來，在單一站賽事參加最多次紀錄。

大威無緣晉級，這個就要過39歲生日的妹妹小威廉絲則順利晉級，這場比賽前10局雙方不相上下，隨後小威才找到壓制對手的方法，以7比5、6比3擊退同胞選手安恩（Kristie Ahn）。

這場比賽小威發球上依舊威力十足，全場發出13記愛司球，一發也只丟了6分，賽後小威說：「感覺蠻好的，我心想：『Serena，妳就打出妳自己的比賽，好好結束這一切。』我知道我做得到，所以感覺很棒。我也很滿意為了一分自己是如何去奮鬥，不管內容如何，我都告訴自己一定要專注，我今天就是這樣打得。」

2016年法國網球公開賽及2017年溫布頓草地錦標賽冠軍穆古如莎以6比4、6比4擊敗日本選手日比野菜緒，同樣晉級到第二輪。

(中時 )