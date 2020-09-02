「台灣綜藝教父」王偉忠近日參加陶晶瑩主持的網路節目《陶口秀》，陶晶瑩說自己曾在王偉忠女兒第一次生理期來的時候，看到他心疼女兒要忍受生理痛的樣子，讓陶晶瑩意想不到原來他也有這麼柔軟脆弱的一面。她懷女兒荳荳時，跟老公李李仁聊到以後女兒談戀愛的話題，讓李李仁當場失去理智，她問王偉忠：「有沒有哪個時刻很不想把女兒交棒給女婿？」

王偉忠坦言，「當時女兒帶男友從美國來台，也幫男友訂飯店，到晚上，女兒很自然表示他們會一起住飯店，一開始我還想說『這是怎麼回事？』後來我認為面對這種情形，就是要學習好自身的角色」。他認為通常翁婿都不會有什麼大問題，只要女婿對女兒好，其他無所謂。

陶晶瑩主持《陶口秀》。（泰坦星文創提供）

談到隨著時代洪流，台灣影視圈逐漸沒落，不如以往盛況，王偉忠覺得每個時代都會有變化，只是目前的時代比較特別而已，因為以前沒有過（意指網路新媒體的崛起），就像看著孩子長大一樣，自己的心態要去轉變，結論就是四個字「沒有辦法」。知道王偉忠平時有在運動保持體力，陶晶瑩好奇詢問：「男人面對日漸下降的體力，哪個運動最有效？」她記得他曾說過練瑜珈很有幫助，練了以後，覺得自己有「長」了一點點，王偉忠立刻解釋：「是脖子長一點點。」因為老師會要求身體一直往下彎，他跟老師說：「再這樣彎下去會出事的！」

(中時 )