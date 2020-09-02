網紅「館長」陳之漢上月28日遭到槍擊，凌晨從自家健身房走出即遭劉姓男子埋伏，3槍分別射中右上臂、右小腿及右大腿，當場血流如注失去行動能力，送醫手術後目前生命無虞，主治醫師事後表示對他後續恢復有信心，但復健科醫師王思恒上節目時卻驚吐，館長中槍的難關在後頭，後遺症慘烈，恐怕運動生涯會全毀。

館長遭到槍擊一案震驚社會，他經歷7小時手術才上網報平安，目前住院休養，主治醫師接受訪問時表示預估館長3個月能恢復正常作息，如果積極復健，則半年能正常運動，但復健科醫師王思恒在《新聞挖挖哇》中卻表示，由自己的專業來看，館長的狀況可能不是那麼簡單，恢復之路的最大關卡是骨髓炎，需小心避免感染狀態。

王思恒醫師解釋，因為子彈上有細菌，隨著射擊進入身體也會因結構轉彎，導致肌肉大範圍受傷，而骨頭一但沾上就很容易感染，需要持續打抗生素避免這個情況，如果不幸發生，骨頭會爛掉，屆時得挖其他部位的骨頭過來補。

王思恒醫師表示上述難關要是不幸發生，館長等同運動生涯全毀，恢復率僅1到3%，而即便避免了骨髓炎，關節的損傷也不容小覷，因關節比骨頭難修復，尤其是軟骨，而踝關節受損，幾乎沒有方法治癒，是相當慘烈的後遺症。

至於外界最好奇的館長是否「消風」掉肌肉，王思恒醫師則表示一般臥床病患住院約第一周就會大量流失肌肉量，就館長這回的傷勢，是連手腳都不能抬，王醫師表示應該還是會留下一點肌肉，「只是會真的掉得很慘，絕對會！」，至於接下來長期無法運動，是否會變胖很多？王醫師則表示主要是肌肉量掉很多，脂肪量應該微上升，「所以他的體重會掉，人看起來會變得比較鬆垮垮的」。

(中時新聞網)