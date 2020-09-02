黃子佼日前於台南安平港舉辦「彩蛋鯨喜演唱會」，首度在台南開唱，他大呼是神奇的緣份，「真是緣份一線牽！」他去年帶老婆孟耿如自假遊，住在安平的漁光島的民宿，沒想到一年後回到這裡，居然是站在這表演、而且是他最愛的音樂。他讚安平港得天獨厚，有美麗的夕陽、平靜的海水，和成雙成對的虎鯨，吸引來雙雙對對的情侶休憩和拍照打卡，「真的浪漫極了！」讓他驚訝的是，休息室居然有烤生蚵，「而且幾乎跟手機一樣大！」他笑說急著把手機拿出來跟蚵比大小，結果忘了拍照，讓全場哈哈大笑。

黃子佼為開唱精心設計內容，帶來全台語曲目十多首，「從出生前的歌謠〈點仔膠〉、〈天黑黑〉，到我10歲有印象的〈心事誰人知〉、自己喜歡的張清芳〈無人熟識〉、再唱到自己寫給李千那的〈熊熊想起伊來〉，就是為了給大家不同於一般、難忘的秀！」他還一時興起還邀請台南市長黃偉哲開金口，兩人合唱經典名曲〈舞女〉。

他也重現千禧年時出的單曲〈I七桃〉，展現台語饒舌，他說，當時這首歌沒紅，因為被好友卜學亮的〈子曰〉打到，大聲疾呼要台南鄉親去KTV不要點〈子曰〉，「要爆點我的〈I七桃〉，讓這首歌有機會復活！」

黃子佼前年底甫推出專輯《黃子佼Live & Life》，受邀舉辦彩蛋鯨喜演唱會，「其實是很有壓力的，特別是它的編排邏輯，和一般主持節目很不一樣。」他請老戰友張文光擔任音樂總監解決難題，謙虛表示，自己不是最會唱的歌手，「比唱我真的比不上其他專業歌手，但比鬧、比玩、比互動，相對來講這是我比較習慣的，也很開心整場台下氣氛相當熱烈，感謝台南鄉親支持！」他自認台語能說，「但畢竟要全部唱台語歌，會忽然間腦袋轉不過來。」他現場即興問一位老先生自己台語表現如何，獲阿北翹大拇指說讚，才讓他吃了一顆定心丸！

黃子佼很擅長炒熱氣氛，他加碼模仿葉啟田、費玉清，全場笑成一團，他也被觀眾的熱情感動，發自肺腑地說：「很珍惜，很開心可以用音樂跟大家交流，這是我最滿足的一個工作！」事後他透露整晚自己「濕了又乾、乾了又濕」，還渾然不覺，「因為太享受在演唱！」直到半夜回到家時，才發現衣服都還沒乾，可見演出有多賣力和盡興。

黃子佼日前於台南安平港舉辦《彩蛋鯨喜演唱會》。安平虎鯨ORCA GO！提供

黃子佼日前於台南安平港舉辦《彩蛋鯨喜演唱會》。安平虎鯨ORCA GO！提供

黃子佼首度台南開唱，造成轟動。安平虎鯨ORCA GO！提供

黃子佼帶來全台語曲目十多首，誠意十足。安平虎鯨ORCA GO！提供

黃子佼身後是成雙成對的虎鯨Orca和Orla。安平虎鯨ORCA GO！提供

(中時 )