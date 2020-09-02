川普視察基諾沙市。

美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）非裔男子布雷克遭白人警察從背後連開7槍半身不遂，當地連日來爆發激烈示威抗議，不顧眾人反對，美國總統川普昨（1）日硬是到基諾沙訪視，不過他並未拜訪布雷克的家人，也不認為警察暴力是系統性問題，只強調當地的動亂是「國內恐怖主義」，重申要讓執法團隊恢復當地秩序，就連布雷克家族的律師都搖頭，布雷克應該要是川普此行的主角。

綜合路透社、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，基諾沙市非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月22日遭白人警察從背後連開7槍，導致他下半身癱瘓，再度引爆當地反種族歧視、反警察暴力的示威抗議，抗議行動演變成動亂，建築物與車輛遭破壞，基諾沙市一共有30處遭縱火，和平抗議人士抱怨，暴力煽動者利用他們的示威行動到處破壞，而這些暴力份子通常是白人。

不顧威州州長及基諾沙市市長反對，川普昨日仍赴基諾沙市視察，不過他昨日並未訪視布雷克及他的家屬，反而重申「法律與秩序」，企圖討好白人基本盤選民。川普的車隊繞過一區建築物遭大火吞噬的社區，他說這些行為不是和平抗議，而是「國內恐怖主義」。

他說，要阻止政治暴力，必須要對抗激進的意識形態，必須要譴責危險的反警察言論，他更狂言，如果沒有他的幫助，基諾沙將會「燒到只剩平地」。

視察途中，川普被問及系統性種族歧視是否在美國是個問題，川普反而強調全美各地的暴力行為才是問題，應該要趕快平息，他也認為警察暴力不是系統性問題，指出基諾沙市民要「法律與秩序」，「他們要警察就是警察。」

川普昨日也和執法人員召開圓桌會議，他花了很多時間談論執法行動，以及動亂對當地經濟造成的影響，他宣布將會對威斯康辛州提供數百萬美元經費，補助當地執法人員及小型企業。

一直到圓桌會議結束前，一名記者詢問川普對布雷克遭槍殺的看法，川普才回應對於任何經歷此事件的人感到難過，不過也強調，這起事件仍在調查當中。

針對川普1日視察基諾沙，布雷克家族律師拉馬（B'Ivory LaMarr）表示，布雷克家族已經重申多次，他們不希望這起悲劇成為政治議題，他說，布雷克應該要是川普此行來訪的目的及焦點。基諾沙郡官員伯格（Andy Berg）形容川普此行是「講了很多但沒什麼行動」。

(中時新聞網)