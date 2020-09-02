川普視察基諾沙市。

美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）非裔男子布雷克遭白人警察從背後連開7槍半身不遂，當地連日來爆發激烈示威抗議，不顧眾人反對，美國總統川普昨（1）日硬是到基諾沙訪視，不過他並未拜訪布雷克的家人，也不認為警察暴力是系統性問題，只強調當地的動亂是「國內恐怖主義」，重申要讓執法團隊恢復當地秩序，就連布雷克家族的律師都搖頭，布雷克應該要是川普此行的主角。

綜合路透社、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，基諾沙市非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月22日遭白人警察從背後連開7槍，導致他下半身癱瘓，再度引爆當地反種族歧視、反警察暴力的示威抗議，抗議行動演變成動亂，建築物與車輛遭破壞，基諾沙市一共有30處遭縱火，和平抗議人士抱怨，暴力煽動者利用他們的示威行動到處破壞，而這些暴力份子通常是白人。

不顧威州州長及基諾沙市市長反對，川普昨日仍赴基諾沙市視察，不過他昨日並未訪視布雷克及他的家屬，反而重申「法律與秩序」，企圖討好白人基本盤選民。川普的車隊繞過一區建築物遭大火吞噬的社區，他說這些行為不是和平抗議，而是「國內恐怖主義」。

他說，要阻止政治暴力，必須要對抗激進的意識形態，必須要譴責危險的反警察言論，他更狂言，如果沒有他的幫助，基諾沙將會「燒到只剩平地」。

視察途中，川普被問及系統性種族歧視是否在美國是個問題，川普反而強調全美各地的暴力行為才是問題，應該要趕快平息，他也認為警察暴力不是系統性問題，指出基諾沙市民要「法律與秩序」，「他們要警察就是警察。」

川普昨日也和執法人員召開圓桌會議，他花了很多時間談論執法行動，以及動亂對當地經濟造成的影響，他宣布將會對威斯康辛州提供數百萬美元經費，補助當地執法人員及小型企業。

一直到圓桌會議結束前，一名記者詢問川普對布雷克遭槍殺的看法，川普才回應對於任何經歷此事件的人感到難過，不過也強調，這起事件仍在調查當中。

針對川普1日視察基諾沙，布雷克家族律師拉馬（B'Ivory LaMarr）表示，布雷克家族已經重申多次，他們不希望這起悲劇成為政治議題，他說，布雷克應該要是川普此行來訪的目的及焦點。基諾沙郡官員伯格（Andy Berg）形容川普此行是「講了很多但沒什麼行動」。

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文章來源：Trump visits Kenosha, not to urge racial healing but to back police
文章來源：Trump visits Kenosha, calls violence ‘domestic terrorism’
文章來源：Trump doesn't address systemic racism during visit to Kenosha
文章來源：Blake family attorney on Trump's trip: Jacob Blake should have been "primary purpose and the primary focus"

(中時新聞網)

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