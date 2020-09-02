14歲高雄少女8月29日失聯，1日早上警方在新竹竹東的密室尋獲，失蹤期間被藏在僅2坪空間的夾層，內部裝潢簡單，也在房內發現簡單的零食與飲料。據少女自述，在4日中僅高鐵出站時嫌犯買了麥當勞給她，其餘時間則用零食果腹。

羅育祥軟禁高雄少女的地點是在新竹縣竹東鎮中興路的4樓租屋處，而4樓的天花板上卻設有不到2坪的密室夾層空間，裏頭裝潢簡單，僅可見一張床、冰箱、電風扇、簡單衛浴。警方攻堅時也在現場看見擺放在地面的零食包裝與飲料。

而少女對警察自述，在受困4日中，僅第1天從高鐵前往竹東時，嫌犯有買一次麥當勞給她吃，其餘時間只有簡單的零食與糖果能充飢，密室內也有飲水機與心靈上陪伴少女的鯊魚玩偶。

據《三立新聞網》報導指出，少女透露嫌犯只給零食可能是想減少上廁所的頻率；還提到她曾2次拍打天花板求援，但羅男出言恐嚇不准發出聲響，否則將讓項圈通電等語，讓她害怕不已，只能言聽計從。

(中時新聞網)