不僅手機、筆電有白牌，未來5G小基站也將白牌化！工研院透過產學合作，研發無線通訊控制軟體、通訊協定軟體及通訊系統整合，為台灣網通廠商、設備廠商提供軟硬整合的解決方案，將可進一步搶進全球5G基地台的設備市場。

工研院資通所副所長丁邦安指出，5G行動上網速度相較4G，證實是大幅提升的「飆速」，數秒就可以完成一部電影的下載，超高速的特性，將讓醫療、生活、製造、交通、娛樂等領域，帶來顛覆性的創新應用，關鍵就在承載5G訊號的基地台。

4G基地台是壟斷產業，軟硬體被國際大廠掌控，未來5G市場產值是4G的4到5倍，應運而生的「白牌基地台」，簡單說就是把「黑盒子」拆開，讓不同公司的軟硬體產品，都可以加入多元化的競爭。

5G超乎想像的應用與創新商機，也讓電信運營商有機會攜手第三方設備供應商，丁安邦表示，預估5G在2022到2023年進入普及階段，工研院積極推動「5G小基站白牌化產業」，就是要以全新架構搶攻傳統電信設備市場。

目前，工研院已導入攜手天線、手機晶片、網路設備、電信營運商、測試及射頻模組等業者，切入5G通訊設備供應的早期市場，加速建構自主5G基地台的國有生態系，期提升台灣業者「錢」進5G基地台產業鏈的成功機率。

丁邦安指出，2020是5G開台元年時，台灣便有小基站產品投放在市場，能與國際競爭是很大進步，目前5G小基站開放式架構中的白牌供應商營運能力，正進入考驗階段，工研院會持續研發相關5G與Beyond 5G的應用與通訊技術，協助台灣業者積極搶進5G商機。

(中時 )