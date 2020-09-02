統一獅、中信兄弟本周在台中洲際球場2連戰，今（2）日首場比賽將獅隊布雷克、象隊廖乙忠先發對決。2人本季曾有2場同場先發紀錄，8月4日兩人皆無關勝敗，8月12日布雷克主投7局無失分，技壓5.1局失8分（7分責失）的廖乙忠，今天是第3次同場對決。

布雷克至今出賽5場，其中4場先發、1場中繼，戰績3勝1敗、自責分率3.55，近3場先發皆拿下勝投，被打擊率僅率1成78，表現相當不錯。面對黃衫軍打線，曾被許基宏、詹子賢轟出全壘打，尤其詹子賢對戰打擊率達5成，要特別留意。

廖乙忠今年戰績3勝6敗、自責分率6.27，對獅隊先發5場，成績1勝2敗、對戰自責分高達10.07，總計22.1局投球被敲36安，其中包含7發紅不讓，失27分（25分責失），被打擊率是偏高的3成71，整體表現不理想。

不過廖乙忠上一場先發面對樂天桃猿，主投6局僅失1分，拿下勝投，賽後更獲選單場MVP，一掃前一場對獅隊黯然吞敗的表現。獅隊打線中，蘇智傑、陳傑憲、郭阜林和林祖傑對戰廖乙忠都有5成以上打擊率，其中蘇智傑曾從廖乙忠手中敲出4轟、郭阜林也有3轟，廖乙忠要想為球隊爭取勝利，這幾位打者都得要小心應對。

此外，目前獅象都是處於2連敗，今天都想避免遭到3連敗。

(中時 )