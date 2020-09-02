偽出國正夯，台北花園大酒店全新泰式餐酒館 「花園 thai thai」推出拍照打卡優惠活動，即日起至10/31日止，凡兩人同行於早午餐及下午茶時段赴「花園 thai thai」消費生吐司系列餐點，生吐司套餐200元起(套餐內含一杯200元飲料)並於Facebook或Instagram打卡標記台北花園大酒店，即可享77折優惠（服務費另計）。

台北花園大酒店表示，無論是經典的泰式咖哩美饌結合潮流話題的生吐司，翻玩出創新道地的台式小吃官財板，亦或是經過獨家比例與慢熬工序的特選果醬/抹醬系列生吐司，濃郁果香沾上細緻綿密的鬆軟生吐司，甜而不膩的口感，瞬間擄獲甜食控挑剔味蕾，道道創新玩味，值得消費者相揪親朋好友一同前來，領略生吐司跨界食尚新浪潮。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，話題生吐司是時下最夯的餐飲選項，台北花園大酒店推出日式生吐司後廣受好評，除了果醬可以搭配外，也跨界翻玩推出鹹口味的泰式咖哩，從早餐到下午茶，鹹甜多元風味的選擇，生吐司套餐200元起(套餐內含一杯200元飲料)，兩人同行打卡再享77折優惠，而店內品嘗美味後還可以外帶回家與親朋好友共享。寬敞舒適的優閒氛圍盡享受星級飯店的優質服務，期望透過此次折扣優惠刺激暑期後餐飲消費市場與消費力道，預估可提升1成業績。

(工商 )