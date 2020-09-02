雙北監察院糾正案比陳菊多 侯友宜：虛心接受 13:072020/09/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北監察院糾正案比陳菊多，侯友宜表示會虛心接受。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新任監察院長陳菊昨指出擔任高雄市長11年半被糾正30次，但雙北案件比她更多；新北市長侯友宜今被問到此事說，每個都市人口、面積、環境完全不一樣，不用去比較，新北市對監察院糾正都會細心檢討，把問題找出來解決。 監察院昨舉行祕書長交接典禮，由院長陳菊監交，她首次回應在野黨質疑表示，她在高市府期間，雖被監院糾正案件有30案，但若和台北、新北市府相較，「紀錄比我高很多」。 (中時 ) #監察院 #陳菊 #糾正案 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監院司院長年扞格 朱富美：盡量在兩院中異中求同 14:322020/09/01 政治 信任度輸侯友宜 鄭文燦：與市民打成一片才最重要 15:372020/09/01 政治 藍營籲縣市自訂食安條例抵美豬 侯友宜：樂觀其成 12:432020/08/31 政治 國民黨串聯22縣市抵制含瘦肉精美豬 侯：最重要是守護新北市民健康 11:332020/09/01 政治 高市長任內遭糾正30案 陳菊：台北、新北的紀錄比我高很多 14:282020/09/01 政治 華映小股東控 前董事彭文傑背信 04:102020/09/01 證券．權證 抵制瘦肉精 藍推縣市自訂食安條例 04:102020/09/01 生活新聞 藝人劉雨柔拳館被偷拍 選手老公陪出庭 15:582020/09/01 社會 高嘉瑜探館長唱「隱形的翅膀」 他神情超母湯 網笑翻 16:492020/09/01 政治 瘦肉精零檢出 高屏議會國民黨擬修法 04:102020/09/01 地方新聞 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 新聞 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 政治 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 台海戰爭恐爆發？《經濟學人》：美國可能改變「一個中國」 - 政治 國民黨4人轟美豬 藍粉卻看不下去痛心喊：等著被殲滅吧 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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