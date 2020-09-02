新任監察院長陳菊昨指出擔任高雄市長11年半被糾正30次，但雙北案件比她更多；新北市長侯友宜今被問到此事說，每個都市人口、面積、環境完全不一樣，不用去比較，新北市對監察院糾正都會細心檢討，把問題找出來解決。

監察院昨舉行祕書長交接典禮，由院長陳菊監交，她首次回應在野黨質疑表示，她在高市府期間，雖被監院糾正案件有30案，但若和台北、新北市府相較，「紀錄比我高很多」。

(中時 )