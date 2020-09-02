太平一名60歲的尤姓男子接獲詐騙集團電話，自稱某警察局刑警大隊及某地檢署檢察官，說自己因涉入刑案，需把名下財產交由地檢署監管，男子一夜輾轉難眠，不疑有他翌日就到附近郵局欲解定期存款新台幣60萬元，由於行員關懷提問下，尤男說出「偵查不公開」、「需監管財物」等字眼，立即觸動行員防詐敏感神經，心想這不是警方常宣導的詐騙關鍵字嗎？立即通知員警到場，經多方勸阻及案例宣導，順利保住男子多年的積蓄。

太平警分局太平所派出警員陳冠勳日前中午12時許執行備勤勤務，接獲郵局黃姓行員報案稱「有民眾疑似遭詐騙，請求警方到場協助。」員警立即到場關切，原來是尤姓民眾疑似接獲詐騙電話，男子表示自己昨日陸續接獲自稱某刑警大隊小隊長、地檢署檢察官及健保局人員電話，稱自己個人資料遭詐騙集團盜用，帳戶涉及某洗錢案件，戶頭內財產需要被監管，要求提領現金新台幣60萬元，並囑咐說基於「偵查不公開」不能向其他人透露此情，否則還會涉嫌洩密罪。

男子一聽之下，嚇到整夜都睡不著，翌日依指示就到附近郵局提領現金，幸好郵局黃姓行員關懷提問並聽到「偵查不公開」、「需監管財物」等關鍵字眼，心想到這不是警方常常宣導詐騙手法及詐騙關鍵字，趕緊通報警方到場協助，在員警耐心提出時下詐騙案例及手法，讓男子恍然大悟，直呼「詐騙集團實在真夭壽」，並非常感謝警方及行員熱心協助，保住多年的積蓄。

太平警方表示，詐騙集團手法層出不窮，多會鎖定生活較單純之年長者、退休人員、家庭主婦等施以詐術取得信任並騙取財物，呼籲民眾如遇到疑似詐騙手法一定要保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，多一份查證、少一份損失。

(中時 )