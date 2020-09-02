交通部運輸研究所開記者會宣布正式啟用。（交通部提供）

首波提供8000趟次，每次最高折50元的優惠。（交通部提供）

交通部運輸研究所開發的「愛接送-預約式通用計程車」APP今日正式上路，提供行動不便人士方便、貼心的運輸服務，首波推出8000趟次，每趟次最高折減50元的體驗優惠券，由特約車隊及司機發送，使用者利用APP於下車時憑券折抵車資。交通部長林佳龍說，計畫正式啟用，從台北、新北、桃園、台中4個直轄市再擴展到全國。

為進入超高齡社會做準備，運研所開發「愛接送」APP，並徵求195位不同類別身心障礙者，自今年4月起參與試用，至今已使用1000多趟次。

試用者黃姓夫妻因一場車禍，導致後半身要坐輪椅。黃妻分享，正常人叫計程車就舉手，坐輪椅也一樣，但不同的是司機會跟你揮揮手表達「不載」，請你叫下一台；有一次，司機雖下車，但嘴巴唸說輪椅可能放不進車廂，司機努力塞了很久，真的放不下，最後只好下車；有愛接送APP對身障朋友真的很方便。

陳姓身障人士的母親，因為年紀老邁，也要坐輪椅，陪母親就診的過程很辛苦。試用愛接送後，陳男說，無障礙計程車很棒，可坐在媽媽後面，陪她聊天，讓她安心；復康巴士的好處是價格優惠，壞處則是不是要訂就能訂到車，而一般身障朋友在經濟上沒那麼富足，坐計程車花費很兇，如果日能能比照復康巴士有優惠，相信能照顧更多朋友。

「愛接送」先自台北、新北、桃園、台中等4地試辦，徵選合格的特約車隊，有皇冠大車隊、大豐衛星車隊、新利達衛星車隊、台灣大車隊等4家業者，提供150輛車的載運服務，僅占計程車總量1％，試辦經費500多萬元，目前正在第二波徵選中。4都有設置單一預約入口網，將各車隊14日內每小時可服務的車趟數公開，只要在乘車前一日下午2時前完成預約，車隊須派車一率按計費表收費。

運研所組長陳其華說，全國有980餘輛類似復康巴士的車，有意將其串聯、整合，也期盼有更多計程車業者投入；針對使用者反應的問題，會修正服務，即日起正式啟用，希望透過行銷創造使用量。

(中時 )