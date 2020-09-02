「酒窩美女」張庭是著名的美魔女代表，50歲的她不見歲月痕跡，擁凍齡顏值和姣好身材，親民的張庭日前則在微博曬出，與大陸女星李小璐和明道跳舞影片，保養有術的張庭就算面對小她一輪的李小璐，整體狀態也是大完勝。
張庭與李小璐、明道曾在2011年演出古裝劇《唐宮美人天下》，事隔9年後，三人再團聚，張庭也在微博分享跳舞影片，三人都跟著節奏扭動肩膀，最後還跳到笑場，只見張庭身穿白色短袖上衣、黑短裙，大秀纖細美腿。
李小璐則是頂著長髮耍酷沒看鏡頭，50歲張庭身材和顏質不輸小她一輪的李小璐，也引發網友熱議：「張庭實在是太美了！」、「庭姐你們真可愛」、「怎麼跟李小璐在一起」、「這三個人在幹嘛呢？怎麼像游泳抽筋了呢？」
其實張庭近期積極在微博拍影片，她除了和老公林瑞陽拍各種情境短片外，張庭的一對子女也有不少鏡頭，尤其日前張庭才被爆在街頭拍影片時，兒子卻哭喊「不要」，母子互動引發熱議，不過張庭至今都沒有對外回應，不過在張庭PO出的影片中，親子互動溫馨和樂，一家四口一舉一動備受矚目。
(中時新聞網)
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