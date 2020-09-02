北市中正區1間明星國小，發生狼師畸戀就讀4年級的10歲女童，狼師竟還膽大包天，趁家長不在，深夜到女童家找人。（北市議員許淑華研究室提供／張穎齊台北傳真）

狼師再現！北市1間明星國小，發生狼師畸戀就讀4年級的10歲女童，期間不時到外縣市出遊及租屋處內，親親抱抱、撫摸大腿內側，過程長達4年，女童爸爸得知氣炸，在北市議員許淑華陪同下，2日舉行記者會，痛陳為人師表違背人倫，並質疑受害者不只1人，要求禁止狼師繼續待在教育界。

許淑華出具單親爸爸與受害女童的對話錄音檔，女童坦言，有親親抱抱並撫摸大腿內側，還有到處出遊，且老師說為了她，租了一間租屋處達4年，她平均每個月去2至4次，老師還說之前也有一個漂亮的小六女學生喜歡他，不過他會等她18歲再結婚，要她別將這些事跟爸爸講，否則會害他沒工作。

「竟還侵門踏戶！」女童父親痛訴，狼師現年35歲，在國小任教7年，4年前就開始纏他小女兒，他大女兒直到今年7月4日才發現妹妹竟有不尋常的鑰匙，此事才東窗事發，扯的是，狼師竟還有深夜11時許，趁他在外當小黃司機工作時，到他家找小女兒，還到小女兒現在就讀的國中找人。

女童父親說，他非常擔心女兒被拐走，已造成他無限壓力，狼師至今仍千方百計要騷擾女兒，想問市長柯文哲「學區還安全嗎？」這種人根本不該出現在教育界，應嚴禁任教，否則又到安親班繼續伸狼爪。

「企圖用告白來規避誘姦！」許淑華痛批，狼師意圖不軌、居心叵測，相關單位失職，婦幼隊竟說未構成誘拐，社會局又未提供法律諮詢服務，保護令申請2個月還沒下達，也沒人教女童如何寫自白書，教育局應採更嚴厲規範，性平會也要主動調查是否有其他受害者。

教育局表示，該師在性平會上否認被控行為，目前也尚未發現有第2位受害者，但仍會持續調查，目前已將該師暫時停聘3個月，避免與其他學生接觸，學校也安排心理輔導人員每周定期且持續關心學生，另安排社工家訪。

婦幼隊表示，已依妨害性自主罪函送地檢署偵辦，已有告知受害人可行使的權利。社會局則說，「暫時保護令」沒核發，還有「通常保護令」尚在審理中，社會局會盡力保護個案、持續協助，檢察官也有指揮派出所巡邏案家周遭，學校也有保全注意校園。

(中時 )