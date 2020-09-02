台南市近來傳出多起兒虐事件，但幼兒園到底要不要強制裝監視器？卻引發爭議。台南市議會臨時會2日進行《台南市兒童及少年保護自治修例》草案專案報告時，不僅出席議員意見依舊分歧，議員隔空對嗆，甚至連台南市教育產業工會、台南市教師會也發表聲明，強調裝監視器無助預防兒虐事件的發生。

2019年台南市發生1歲半的薛姓女童被凌虐致死案後，市府社會局在議會的要求下，制定《台南市兒童及少年保護自治條例》送審，卻因草案中第10條的「幼兒園是否應裝設監視錄影設備」，在公聽會引發爭議，導致社會局又提修正案要求刪除該條文。此案7月間在定期會二、三讀會時，因議員意見分歧，最後議長郭信良裁定退回，待下次會期再專案討論。

會中，社會局長陳榮枝表示，0至2歲托嬰中心回歸中央規定應裝監視器；幼兒園部分經召開4場公聽會後，因多數反對，該局尊重民意刪除裝設監視錄影設備原草案條文。教育局長鄭勝輝也說，去年該局調查台南市兒幼園有裝設監視狀況，僅53％幼兒園回報，其中約8％有裝設，該局將再全面調查。

市議員林燕祝等人強調，為防止虐兒事件的發生才支持裝設監視器，並非針對教保員或教師。市議員陳秋宏則質疑，公聽會出席的家長、業者比例，認為業者反對是必然，但出席公聽會如果是家長配合業者演出，則沒意義。市議員林志聰更直言，相信很多同仁都被幼兒園業者拜託，但應該站在家長孩子的立場，不要站在業者的立場。

不過，市議員許又仁反對裝設監視器，並認為公聽會是經過公開程序辦理，社會局應呼應民意回歸母法，大家怎會批判公聽會不公平？

主席呂維胤宣布休息5分鐘期間，許又仁在議場大聲表達不滿，並與林燕祝針鋒相對，雙方隔空互嗆。

李宗翰、陳碧玉、陳秋萍等多名議員則建議，在裝或不裝監視器之外，可以思考採取鼓勵的措施，讓幼兒園自行決定是否裝設，或是公開有裝設的幼兒園，提供家長自行選擇。

最後，主席呂維胤做成5點結論，分別為：建議退回市府於下定期會重新提出討論；市府重提前應調查相關家長意見；應提高虐童業者的處罰；增加增設監視器的誘因；增加監視器管理配套措拖，並提出經費評估等。

(中時 )