被《華爾街日報》評選為巴黎最佳可頌的Gontran Cherrier（以下簡稱GC），9月4日GC於入駐新光三越信義區A11館B2，祭出旗下兩大主力商品—可頌&甜點進駐，捨棄一般普通的麵包與吐司，決定以法式經典特色來擄獲消費者的心。

GC慶祝新店開幕，特別花巧思推出蜜蜂可頌與甜點花蜜當單店限定商品，蜜蜂可頌是將部分可頌烤出如蜜蜂尾部般的一圈圈黑色滾圈，然後隨可頌插上一管蜂蜜滴管，吃時淋上，可享受最新鮮的蜂蜜與可頌的絕對完美幸福搭配。

GC甜點玫瑰戀心，搭配秘「蜜」花園組合更划算。(圖/品牌提供)

花蜜是以巧克力打造出逼真的哈密瓜外觀，中空的圓洞內放入杏仁酥粒、帕瑪森輕乳酪、哈密瓜輕慕斯、哈密瓜庫利(口感介於果醬與果泥之間)、香草晶凍(口感類似果凍)，餅乾、慕斯、庫利、晶凍四者脆度不同，提升味蕾層次感。而顏色各異的4色沁甜球，為你打造夏日消暑感，滋味從清淡到濃郁，依序為→透明的香草晶凍、粉紅色的白桃風味、白色的哈密瓜慕斯、黃色的哈密瓜庫利，另佐以淡淡百香果味道，是台灣其他店家吃不到的甜點形式，採現點現做。

GC新推出的創意甜點花蜜，以巧克力打造仿真的哈密瓜外觀，內裝4色沁甜球，為你打造夏日消暑感。(圖/品牌提供)

除新品蜜蜂可頌外，本次入駐的可頌系列還有其他14個品項，一共15款產品進駐，其中脆皮可可頌、檸檬泡芙可頌、香草泡芙可頌 3款為要求至高美味，也採現點現做，建議現場可品嘗試試。

(中時新聞網)