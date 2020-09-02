受累下游需求疲軟，國內9月丙酮報價續跌；業者表示，因下游異丙醇IPA需求急降，導致市場行情也大幅走低，進而影響上游原料丙酮價跌，IPA和丙酮皆連續二個月調降，累計跌價8元/公斤；據了解，先前因預期防疫需求增加，促使廠家大幅調高產能，而實際需求不如預期，導致整體市場供給過剩，打壓市場報價急跌，連帶也影響對上游原料丙酮的需求下滑。

國內9月份IPA散裝牌價跌至每公斤31.5元左右，較前一個月跌4元，而丙酮則跌破30元，每公斤跌3元，散裝牌價報約每公斤29元。(商品行情網)

(時報資訊)