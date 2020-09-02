《商情》下游需求疲軟 國內9月丙酮再跌 12:332020/09/02 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累下游需求疲軟，國內9月丙酮報價續跌；業者表示，因下游異丙醇IPA需求急降，導致市場行情也大幅走低，進而影響上游原料丙酮價跌，IPA和丙酮皆連續二個月調降，累計跌價8元/公斤；據了解，先前因預期防疫需求增加，促使廠家大幅調高產能，而實際需求不如預期，導致整體市場供給過剩，打壓市場報價急跌，連帶也影響對上游原料丙酮的需求下滑。 國內9月份IPA散裝牌價跌至每公斤31.5元左右，較前一個月跌4元，而丙酮則跌破30元，每公斤跌3元，散裝牌價報約每公斤29元。(商品行情網) (時報資訊) #丙酮 #IP #每公斤 #疲軟 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求不明 原油期貨漲跌互見 10:172020/09/01 財經 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 人民幣升破6.85元 創逾一年新高 04:102020/09/01 財經要聞 《國際經濟》南韓八月出口出現連六跌 10:512020/09/01 財經 美豬美牛進口 竹縣府限制販售方式 16:292020/09/01 生活 12大航運商今年估賺110億美元 04:102020/09/01 全球財經 跟隨鴻海 廣宇邁向高毛利 04:102020/09/01 證券．權證 《商情》供不應求 國內市場ABS漲近10％ 15:402020/09/01 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 滬指半日微升1點 深成指升30點 13:072020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 即時 備戰915 傳華為加價囤貨晶片 喊出「有多少 收多少」 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 即時 想讓台積電留在台灣生產？謝金河：4大要素不能少 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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