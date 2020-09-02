國人對健康美麗需求越來越多元化，美妝市場商機誘人，現在人忙碌的生活型能，消費者也希望縮短保養時間但又能達到同樣效果的方法。統一集團旗下「我的美麗日記」，推出超能安瓶進軍全球保養市場，平均6秒就賣出1瓶，3倍精華1瓶就擁有的高效保養力，迅速在美妝界掀起熱潮。

台灣製造的面膜在全球美妝市場約有17%的市占率，統一旗下「我的美麗日記」繼推出蜜若藍超能補水面膜大受歡迎後，看好2020年全球美妝市場產值將上看5000億美元，連續10年4~6%的成長，再次瞄準速效保養商機，宣告領先全球上市的超能安瓶，不負眾望，繳出超亮眼成績單。

統一指出，肌膚喝飽水，膚況就能展現出神采，全新我的美麗日記超能安瓶，3倍的保濕精華，單擦就水潤爆表，是日常保養時的超強隊友。「我的美麗日記」建議，當肌膚需要更強力的救援時，不妨試試特「三明治保養法」，以超能補水安瓶搭配蜜若藍補水面膜，加速水能量注入肌底，保濕度全面升級，告別乾燥及脫妝，絕對是重要危肌時的神隊友。

(時報資訊)