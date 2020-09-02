行政院2日舉行「新版護照封面」記者會，外交部長吳釗燮說明新版護照的設計概念。(劉宗龍攝)

針對行政院公布新版護照封面，國民黨表示，民進黨再次撩撥意識形態，將中華民國的正式英文國名「Republic of China」縮小到幾乎消失，成了不用放大鏡幾乎無法辨認的「裝飾圖案」。這種改版方式，對大多數使用護照民眾的出國便利性、甚至對台灣的國際地位沒有任何幫助，反衍生自我矮化爭議，凸顯民進黨執政格局的狹隘！

國民黨國際部副主任兼文傳會發言人何志勇指出，護照設計應兼顧我國特殊國情與彰顯英文正式國名，前版設計已收兼顧之效，若要進一步改版以凸顯Taiwan，應無必要將中華民國的英文正式國名「 Republic of China」極小化，小到成為不用放大鏡幾乎無法辨認的「裝飾圖案」，如此改版反而失去了讓中華民國走進國際、彰顯國家的機會，衍生自我矮化爭議，不知其必要性何在？

何志勇說，我國現行的護照已加注「Taiwan」，且兩岸的護照顏色完全不同，外國混淆兩者的機會不大。如果外交部擔心此名稱可能與對岸的名稱混淆，應全力向各國解釋兩者差異，增進國際社會對「 Republic OF China」的認識，僅模糊的稱國際社會可能將兩岸護照搞混就要更動護照封面的樣式，很難不讓人認為這是政府出於意識形態及政治考量。

何志勇表示，外交部為中華民國最高涉外機關，爭取中華民國實質國際空間和地位，是其重要任務，以馬英九前總統執政期間為例，中華民國不僅維持一定程度邦交國數目，馬前總統任內國人旅遊免簽國數目更大幅增加，外交部職責所在，應是維持國際競爭力與實質地位，而非僅在圖騰上塗抹雕琢，應該務實不務虛，才是正本清源之道。

(中時 )