甜仇發文宣佈單身。（圖／翻攝自甜仇微博）

甜仇關注豆得兒。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

大陸前富商王健林的獨生子王思聰有「國民老公」的封號，因黃金單身漢又敢言敢說的特質在網上吸來一票粉絲，而他換女友如換衣的緋聞更被大眾熱議。最近他搭上網紅「甜仇」又爆出和其他女生約會，而在消息曝光前，甜仇搶一步宣布恢復單身，否認沒有外界所稱的巨額分手費，「請大家不要再惡意揣測」。

直率的王思聰常在網上評論時事，先前潘瑋柏宣布結婚，王思聰在朋友圈爆料：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引發諸多揣測，而王思聰的感情事也備受外界關注，今年5月他被爆料和22歲外型亮眼的甜仇約會，身為公子哥的王思聰還親自餵女友，讓外界好奇這回首富子是否將迎來「最後一任女友」。

港媒報導，甜仇本名仇琳琳，從北京電影學院空中乘務專業畢業，有水汪汪大眼睛和精緻的五官，畢業後改當模特兒和直播主，對於和王思聰交往又分手傳聞，甜仇原本沒正面回應，上月31日才閃電寫下：「個人感情不摻雜其他任何，早前已恢復單身，請大家不要再惡意揣測。如個別帳號再不明原委且捏造事實，本人將通過法律途徑究責。祝大家生活愉快！」

甜仇宣布單身後隔天，《新浪娛樂》便爆出王思聰和另一名女孩及其他4名好友去遊戲館約會，2小時後王思松與該名女孩搭車離開，而甜仇也被發現微博帳號關注了王思聰的前網紅女友「豆得兒」，網友打趣虧：「這速度感覺稱為炮友更合適」、「王校長的女朋友名字叫下一個」、「啥時候才能看到校長結婚呢」、「網紅互關難道不是很正常的事嗎？」。

(中時新聞網)