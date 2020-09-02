中央決議開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口，引發爭議！衛福部長陳時中日前更稱「正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題」。對此，國民黨台北市議員游淑慧則提及菜市場媽媽的一段話，批陳不必再扯「吃多少」才會有問題，這個重點劃錯了，重點是就是會「有問題」。

陳時中日前接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，主持人周玉蔻問及一輩子吃多少美豬才會生病？他則回應，正常狀態下美豬吃好幾輩子都不會有問題。陳強調，即便一天吃33塊豬排，吃5至10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險，因為不是所有的豬排都是美豬，也不是所有美豬都是瘦肉精美豬」。他表示這種說法太極端，並向主持人表示「怎麼可能一天吃33片」。

游淑慧則在臉書表示，有媽媽在菜市場氣的說，「我味精都不吃了，還吃瘦肉精」。她指出，雖然媽媽們不懂什麼ppm、安全容許值等專業名詞，但媽媽們懂「有食安風險的就不要吃」。食物成千上萬種，好的、健康、安全的那麼多，到底為了誰，需要去吃「有風險」的豬肉，還是別的國家養出來的。

游淑慧指出，需要訂安全容許值，不正代表超過值不安全？需要做健康風險評估，不正代表要評估什麼狀況會傷害身體？美國需要逼台灣買，不代表產品有問題、無法自然銷售？台灣和國際160個國家都禁用萊克多巴胺，不正代表藥有問題？「台灣人為什麼需要去吃別國生產、有風險的食物？」

游淑慧提及，曾有毒物學家說，很多毒化物吃的量如果極少，也不會馬上中毒，但不必去試。她諷刺陳時中「神級部長不必再扯『吃多少』才會有問題，這個重點劃錯了，重點是就是會『有問題』，不是嗎？」

(中時新聞網)