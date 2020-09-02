搶中秋送禮商機，台灣在地知名甜點品牌《微熱山丘》推出鳳梨奶黃月餅及中秋限定包裝禮盒，即日起在官方網站、三間體驗門市和全台To Go專櫃同步上市。四款禮盒各有其特色及風味，適合不同的送禮考量與需求，並標榜品牌秉持真材實料的講究，限定禮盒的主題設計更與藝術家Damee Wu攜手，描繪親友相聚的溫柔情景，以質樸色調傳遞出感性療癒的氛圍，號稱受禮者收到後捨不得再轉送。

微熱山丘的中秋限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，以台灣的在地滋味傳遞中秋團聚的幸福！從推出就廣受好評的「鳳梨奶黃月餅」，選國產鳳梨熬煮而成的經典酸甜鳳梨醬，疊加上滑順細緻的奶黃內餡，外型則是立體浮凸的鳳梨花雕紋，每一口都是馥郁奶黃香與土產鳳梨共譜熟悉台灣在地滋味。

微熱山丘「鳳梨酥蘋果酥禮盒」有雙重口味，超人氣甜點「蘋果酥」，選用日本青森紅玉蘋果，糖漬慢煮熬出酸甜清脆的果丁，同樣在推出後讓甜點饕客為之驚艷。鳳梨酥與蘋果酥難以抉擇嗎？《微熱山丘》貼心推出「鳳梨酥蘋果酥禮盒」，兩種特色水果製成的甜點各5個裝，適合《微熱山丘》的舊雨新知，在中秋佳節能與親友共享經典與創新的水果甜點。 微熱山丘經典奉茶組合「鳳梨酥烏龍茶禮盒」、親子首選「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」此外，還有兩款以《微熱山丘》鳳梨酥做搭配的經典禮盒。「鳳梨酥烏龍茶禮盒」以《微熱山丘》的奉茶文化為靈感，精選溫潤清香的松柏嶺烏龍茶，突顯鳳梨酥馥郁的奶油香氣與內餡鳳梨酸甜果香，讓台灣傳統茶食文化能輕鬆優雅地落實在生活裡！「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」則搭配了蜜豐糖脆蛋糕，淡淡的蔗香、蜜香與清脆口感，格外受孩子喜愛。

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