憲兵指揮部快反連連長嚴培文少校（右）自蔡英文總統（左）手中接下「國軍模範團體」的獎座。（陳怡誠攝）

蔡總統（左）頒贈「敬軍楷模」獎狀及引導成美百貨公司董事長陳秋雲（右）看鏡頭合影。（陳怡誠攝）

國防部慶祝九三軍人節，109年軍人節暨全民國防教育日表揚活動2日舉行，蔡英文總統致詞表示，國家安全必須仰賴所有國軍官兵守護，照顧好國軍官兵是她責無旁貸的責任，「我們的國軍絕對是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅」。

(中時 )