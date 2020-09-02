慶祝軍人節 蔡總統：照顧好國軍官兵責無旁貸 13:222020/09/02 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡總統（見圖）表示，國家安全必須仰賴所有國軍官兵守護，照顧好國軍官兵，是她責無旁貸的責任，因此這4年多來，除了推動營舍改建、戰鬥加給，她也去過許多部隊勉勵加油。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 憲兵指揮部快反連連長嚴培文少校（右）自蔡英文總統（左）手中接下「國軍模範團體」的獎座。（陳怡誠攝） 蔡總統（左）頒贈「敬軍楷模」獎狀及引導成美百貨公司董事長陳秋雲（右）看鏡頭合影。（陳怡誠攝） 國防部慶祝九三軍人節，109年軍人節暨全民國防教育日表揚活動2日舉行，蔡英文總統致詞表示，國家安全必須仰賴所有國軍官兵守護，照顧好國軍官兵是她責無旁貸的責任，「我們的國軍絕對是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅」。 (中時 ) #國軍 #官兵 #蔡英文 #軍人節 #九三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣宅配通響應寒士慶中秋 助寒士過好節 15:132020/08/31 財經 憂開放美豬衝擊 王世堅曝這2關鍵喊：一定要照顧豬農 22:372020/08/31 政治 噴血、斷頭樣樣來 2020高雄電影節公布生猛片單 22:112020/08/31 娛樂 新聞透視》共機常態飛西南 我防空有死角 04:102020/09/01 兩岸要聞 AIT解密電報 持續對台軍售 04:102020/09/01 兩岸要聞 《興櫃股》網購大戰敲鑼 松果購物三大串聯強攻99購物節 13:412020/09/01 財經 互動式”玩”實驗藝術 夏日藝術節圓滿落幕！ 16:452020/08/31 新消息 傳TikTok售美業務今有結果 字節跳動不予置評 12:272020/09/01 財經 美豬開放 民眾黨爆：當年林佳龍、蕭美琴不僅反對還要公投 14:422020/08/31 政治 《產業》加強醫療照護 蘇貞昌：持續投資、運用科技 15:062020/09/01 財經 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 新聞 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 政治 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 台海戰爭恐爆發？《經濟學人》：美國可能改變「一個中國」 - 政治 國民黨4人轟美豬 藍粉卻看不下去痛心喊：等著被殲滅吧 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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