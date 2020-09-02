捷克參議院議長韋德齊率團訪台，訪問團搭乘華航專機訪台，大陸外交部發言人華春瑩昨晚在推特表示，捷克訪問團搭乘中華航空（ChinaAirlines）包機到大陸一省破壞大陸主權。對此，民進黨立委羅致政今在臉書表示，捷克議長抵台下飛機的時候，他背景機身上印著大大的China字樣，真令人氣憤不已，現在真的到了華航非改名不可的時候。

羅致政指出，捷克議長訪問團日前抵台下飛機時，國際媒體上所刊登的照片，韋德齊背後機身卻印著大大的中國China，真令人氣憤不已，做功德做到墓仔埔去了。

羅致政說，華航英文字樣印有China，大陸外交部的發言人華春瑩會拿這個來虧捷克，説坐著大陸的飛機到大陸的一省破壞大陸的主權。但我們必須指出，這是台灣讓說出「我是台灣人」的國際友人面臨這樣的尷尬場面。

羅致政認為，多年來要求華航改名的聲音不斷，華春瑩的說法剛好驗證，大陸透過China Airlines佔了多少便宜、收割了多少東西，很清楚的，華航改名對企業所可能造成的經濟成本，遠遠比不上用China Airlines對台灣所持續造成的國家國家利益損失，名不正則言不順，華航已經到了非改名不可的時候。

(中時 )