衛生福利部桃園療養院成立北部藥癮醫療示範中心滿三年，致力提供全方位戒癮治療服務，成果豐碩。衛生福利部玉里醫院於今日成立東部整合性藥癮醫療示範中心，拼起東部整合性藥癮服務的最後一塊拼圖。

為促進桃園花蓮台東地區藥癮醫療示範中心有更多的交流，桃園療養院長邱献章與玉里醫院長王作仁代表雙方簽訂醫療及建教合作合約，進行締約儀式，未來北東地區藥癮醫療服務將跨地域連線，在醫療合作、教學訓練、學術研究等層面做專業深入的交流。

藥癮醫療為桃園療養院特色醫療服務，提供成癮個案為中心的跨專業整合治療模式，累積多年藥癮治療服務良好基礎，玉里醫院也逐步統整花東地區戒癮資源量能，發展具在地特色之藥癮服務模式。

桃園療養院長邱献章對東部整合性藥癮醫療示範中心成立，親自前往表達祝賀之意，對於雙方之交流表示樂觀其成，因桃療有多年藥癮服務與臨床實證的經驗，很願意分享給玉里醫院的團隊，彼此建立一個聯繫的管道，一同為藥癮醫療服務來做努力。

值得一提的是，為慶祝兩院醫療建教合作之模式，桃園療養院也設置視訊會場，即時連線玉里醫院簽約儀式現場，桃園療養院視訊方由桃園療養院副院長詹宏裕主持，帶領成癮科主任吳坤鴻及示範中心團隊向玉里醫院表達恭賀之意。

玉里醫院長王作仁先於8月17日帶領成癮精神科團隊至桃園療養院做標竿學習，團隊成員包含成癮精神科主任、臨床心理科主任、護理科督導與護理長、成癮精神科督導、心理師、研究助理、個管師等一同來藥癮醫療示範中心做參訪與交流，就桃療藥癮醫療的特色與內涵，品質管理與執行成果等層面做討論，並實地參訪成癮病房、美沙冬得來速服藥窗口及藥癮門診等，參訪與會人員當天收穫豐富，促成後續醫療建教合作。

(中時 )