行政院上午公布新版護照封面，外界關注的焦點在「REPUBLIC OF CHINA」縮小後，看起來變成國徽外層的「防偽圈」。外交部長吳釗燮回應時說，新封面在討論過程中是希望所有重要元素都保留，而REPUBLIC OF CHINA用此方式設計，可以適度凸顯台灣的辨識度。

行政院公布新版護照封面，原來橫式排列的REPUBLIC OF CHINA消失了，置於國徽外層環狀標示，看來來像極了「防偽圈」，吳釗燮在記者會說明時，首先針對國徽保留提出說明，他表示，護照上鑲嵌國徽是世界各國普遍的作法，有超過9成共181個國家封面上有國徽，所以新版護照上仍保留國徽。

由於REPUBLIC OF CHINA字樣編排，涉及統獨意識，兩派見解不一，統派認為新版護照字樣縮小，獨派則質疑還是保留「CHINA」。吳釗燮首先對字樣縮小表示，新版護照上的REPUBLIC OF CHINA都有保留下來，但為了能更「凸顯台灣」，避免國際社會對我們誤認，因此才採行這樣的設計，可以適度凸顯台灣的辨識度。

至於對獨派不滿護照上還是有放CHINA字樣，吳釗燮則說，在討論的過程中是希望現行護照上所有重要的元素都保留，但在疫情開始後，為怕國人被誤解是來自中國，因此討論後認為現行作法最能避免外界混淆，但也維持正式國名在護照封面上。

(中時 )