捷克參議院議長韋德齊率領的捷克科學院及企業參訪團於2日上午參訪工研院，向工研院取經生醫及防疫科技、前瞻創新研發、產業化效益三大成果。工研院為韋德齊議長行程中唯一的研發機構，代表工研院長期以來在臺捷科技外交成果受到肯定。

工研院院長劉文雄致詞時，特別引用《論語》的「有朋自遠方來，不亦樂乎」，歡迎遠道而來的科技夥伴。早在2013年，在經濟部指導下，工研院與捷克即開始交流互訪達十餘次，建立創新合作平台及多個移地研究計畫。劉文雄指出，捷克有優秀的基礎研究人才，工研院具有高科技的創新應用能力，在後疫時代，數位轉型及零接觸經濟興起，有龐大的生醫及數位商機，期待雙方奠基在過去的交流合作上，透過臺捷產業優勢互補，將捷克基礎研究成果，攜手工研院及臺廠開拓歐盟市場新商機。

捷克參議院議長韋德齊在致詞中表示，拜訪工研院是此行主要目的之一，希望能學習台灣科研發展與應用的經驗。他指出，布拉格是捷克科研重鎮，多所大學與研究機構都與工研院建立合作關係，很榮幸此次有機會與工研院洽談更多的合作機會，相信藉由今天的展示館參觀與簡報介紹，訪團成員一定會有滿滿的收穫。最後參議長感謝工研院的參訪安排，並以捷克著名電影《好鴿子歸來》做結語，期待未來雙方進一步互動，促成更密切的科技交流。

因應捷克團來訪，工研院特別舉辦「創新科技特展」，涵蓋防護技術、疾病檢測診斷、強化醫療照護能量等三大主題，匯集：口罩機台與口罩材料、智慧關懷居家管理系統、核酸分子檢測系統、醫療級呼吸器等多項防疫技術。議長韋德齊稱讚工研院的分子檢測，「一般都要24小時PCR才能出來，工研院疫開罐只要1小時以內，真的很厲害！」另外分享工研院在仿生多突狀磁珠製備技術、智慧道路安全警示系統架構、高負載高續航力無人機、無毒環保無毒環保接著劑、超臨界流體染色染助劑與機能化同步技術、廢液晶面板再利用處理技術等產業化效益成果。

另外分享工研院在仿生多突狀磁珠製備技術、智慧道路安全警示系統架構、高負載高續航力無人機、無毒環保無毒環保接著劑、超臨界流體染色染助劑與機能化同步技術、廢液晶面板再利用處理技術等產業化效益成果。

(工商 )