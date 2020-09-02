美國共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）周二表示，在國會結束8月的休會後，參議院共和黨人希望在下周表決一項新冠紓困法案。

由於在新一輪新冠紓困與振興方案的規模與其他細節方面僵持不下，新法案的協商已經停擺了數周之久。由民主黨掌控的眾議院在5月通過一項規模高達3兆美元的新紓困振興方案，但在送交共和黨占多數的參議院審議後遭到否決。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）曾表示，川普政府認為新紓困案的規模最好在1兆美元左右。

據了解，參議院共和黨人準備推出一項規模僅為5000億美元的新紓困法案，目標是在下周進行表決，意在迫使民主黨重返談判桌，不過眾議院議長佩洛西（Pelosi）已經排除採取臨時措施的可能性。

共和黨參議員巴拉索表示：「我們將提出一個集中且針對性的解決方案，希望獲得眾議院通過，這個新法案的重點在於『讓人們重返工作』，以及『讓孩子們重返校園』，但排除了佩洛西法案中『與新冠肺炎疫情不相干的許多事務』」。

稍早前，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）聯席投資總監Greg Jensen接受媒體訪問時表示，美國國會通過的新紓困案規模必須達到1.3兆～1.7兆美元，才能為美國經濟帶來提振。他表示，美國經濟正持續復甦，表現普遍優於其他國家，但若無龐大的財政援助方案做為後盾，恐將面臨復甦放緩的前景。

(時報資訊)