台中市歷史建築「大楊油庫」經年累月風吹日曬，再加上幾次風災損害，不對外開放。台中市議長張清照日前邀請文化局會勘，爭取加強保護遺跡，中央、地方共投入774萬元，進行結構安全補強，預計本月7日動工，完工後由清水區公所管理及後續活化、增設解說牌等。

1966年美軍為了打越戰，於清水區楊厝里興建7座油庫，提供美國戰鬥機和B-52轟炸機用油，目前僅剩1座。台中市文化資產處表示，「大楊油庫」為1960年代冷戰時期具代表意義的產物，見證美國協防台灣與亞洲的歷史。

台中市議長張清照去年邀請文化局會勘大楊油庫，楊厝里長曾文利、社區發展協會理事長曾文君均反映大楊油庫曾經是打卡熱點，但因風災受損而封鎖不對外開放，希望市府盡早維修後對外開放，成為社區再造景點。文化局長張大春當場承諾將向中央爭取經費。

台中市文化資產處指出，「大楊油庫」維修工程由中央補助387萬元、地方配合款387萬元），施工內容以結構安全和使用安全二大方向整修補漆為主，對油庫現有狀態進行加固，將於本月7日開工，明年2月3日完工。

另1981年啟用的大甲區中正紀念館遇雨漏水，部分設備受損，不堪使用。台中市議員李榮鴻議員日前邀集相關單位會勘，並爭取漏水與耐震補強工程，市府在109年度第一次追加減預算中，編列2500萬元預算修繕中正紀念館。

李榮鴻表示，大甲中正紀念館是大甲、大安、外埔地區唯一的演藝廳，場館整修是刻不容緩的要務，希望修繕完成後，提供舒適完善的的藝文空間，讓地方社團、學校舉辦音樂發表會、戲劇及畢業典禮等。

(中時 )