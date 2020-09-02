中秋連假台鐵車票今日凌晨零時起開賣。根據台鐵局統計，截至上午9時止，總計完成14萬5778筆、24萬2056張訂票，訂票過程順利。台鐵局表示，節前下午及中秋當天上午，東部及西部幹線熱銷，回程當天也已售罄。

台鐵提醒，已完成訂票之旅客，務必於2日內，含訂票當日，付款或取票。逾期未取之車票，將於9月4日上午9時重新釋出供民眾訂票。

運務處營業科視察李宗陽說，節前9月30日下午及中秋當天10月1日上午，東部幹線及西部幹線長途自強號已售完；返回工作崗位的10月4日整天，長途自強號也已額滿；將視旅客取票狀況及需求決定是否開加班車。

李宗陽說，根據資料顯示，目前訂票資料跟去年比相同，去年3天假、今年4天假，如果訂不到票的旅客，可在訂票2天後的上午9時重新開放逾期未取的車票供旅客訂購，也可不定時上網查詢剩餘座位訂票。

截至2日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往花蓮、臺東方向

往花蓮9月30日17時以後至10月1日18時以前，長途自強號座位已售完。

往台東9月30日及10月1日，長途自強號座位已售完。

(二)臺東、花蓮往臺北方向

10月4日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往高雄方向

9月30日15時至10月1日13時，長途自強號座位已售完。

(二)高雄往臺北方向

10月4日9時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

10月1日16時以前長途自強號座位已售完。

(二)臺東往高雄方向

10月4日長途自強號仍有餘座。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

(中時 )