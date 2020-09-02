看到今年全民買口罩、排口罩的奇妙現象，您有什麼內心話想說？彩色口罩知名製造商「CSD中衛醫材廠」3月開始在臉書粉專舉辦徵文比賽，邀請粉絲說出買口罩的內心話，結果引來近千人熱烈回應，最後票選出「江湖在走 口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求 珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」等五大金句，讓人看了會心一笑！

CSD中衛行銷經理周令怡表示，為了紀念這段全民追口罩的難忘歲月，中衛把票選出來的五大金句印在口罩收納袋上，再搭配全新設計的四款玩色系列口罩，命名為「防疫新生活紀念包」。

四種玩色分別為，「月河藍＋炫綠」、「月河藍＋黑」、「潮橘＋黑」、「深丹寧＋炫霓紫」。一包五片加上一個口罩收納袋，方便民眾隨身攜帶，整組售價149元，預計9月3日起全台正式開賣，詳細販售通路也將於開賣當天一早在中衛粉絲專頁發佈。四款玩色口罩隨機出貨，運送到不同通路，營造實名制領到不同彩色口罩時的驚喜感！

周令怡說，中衛特別發起徵文活動，還採用粉絲寫出的金句，創造「防疫新生活紀念包」，紀錄2020年大家追口罩的感想和心聲。並調查粉絲喜愛的顏色，推出這份中衛與消費者共同創造的產品。

值得注意的是，除了五大金句，「防疫紀念包」的外包裝還印上英文字母「Zero」，記錄當時全球疫情瘋傳，獨獨台灣疫情傳染人數「＋ 0」，也希望接下來的日子，台灣抗疫能繼續「Zero」、「＋ 0」！

(中時 )