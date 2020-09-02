行政院今（2）日公布新版護照封面，放大英文「TAIWAN」字樣、國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」標示。不過有網友認為，新舊版護照差異並不大，若真的要凸顯台灣，應該要把國徽換成台灣圖案。

新版護照拿掉原本在中華民國字樣底下的英文全名「REPUBLIC OF CHINA」，改加在國徽外圈，並將「護照」兩字縮小、放大「TAIWAN」字樣，預計明年1月開始換發。

行政院長蘇貞昌也在臉書PO出新護照封面，並整理3大重點。不過網友卻不領情，留言表示「車輪換成大番薯應該比較好」「真的不考慮換台灣地圖？我不信一般人能一眼分辨的出來（國徽、黨徽）」「太失望了…有改跟沒改一樣，不要浪費納稅人的血汗錢好嗎？！」「結果還是留著車輪旗和中華民國…很失望」。

部分網友認為，護照封面改變並不大，只是在燒錢。對此，蘇貞昌則回應，新版護照僅更動封面設計，無涉及内頁、防偽設計等變動，亦無需重新採買原物料，原採購契約中辦理即可，在年度預額度算內，沒有增加額外成本。

網友對新護照封面設計感到失望。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

(中時新聞網)