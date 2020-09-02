捷克參議院議長韋德齊率領的捷克科學院及企業參訪團，2日到工研院參訪「創新科技特展」，了解工研院在生醫及防疫科技等研發成果，韋德齊致詞表示，希望能學習台灣科研發展與應用的經驗，也很榮幸此次能與工研院洽談更多的合作機會。

「歡迎老朋友來訪！」工研院院長劉文雄說，工研院與捷克早在2013年即開始交流互訪10餘次，建立創新合作平台及多個移地研究計畫，期待雙方在過去的交流合作上，透過台捷產業優勢互補，共同開拓歐盟市場新商機。

韋德齊表示，拜訪工研院是此行主要目的之一，布拉格有多所大學與研究機構都與工研院建立合作關係，相信參訪團成員參觀工研院後一定會有滿滿的收穫，更期待未來雙方進一步互動，促成更密切的科技交流。

工研院因應捷克團來訪，特別舉辦「創新科技特展」，涵蓋防護技術、疾病檢測診斷、強化醫療照護能量等三大主題，匯集口罩機台與口罩材料、智慧關懷居家管理系統、核酸分子檢測系統、醫療級呼吸器等多項防疫技術。

韋德齊稱讚工研院的分子檢測，指「一般都要24小時PCR才能出來，工研院疫開罐只要1小時以內，真的很厲害！」

工研院指出，2019年攜手台灣廠商與捷克科學院及廠商，共同投入電池組智慧製造與自動組裝等技術，大幅降低燃料電池製造成本，有利於布局歐洲市場。

今年則攜手台廠「生命之星」與捷克廠商及國家科學院生理所技轉中心，共同簽署「全皮層皮膚列印」技術合作計畫，發展應用仿生皮膚產品，展開歐盟行銷之路，鏈結國際市場。

(中時 )