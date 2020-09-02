抖音海外版TikTok收購案陷入僵局，美國總統川普再度下通牒，要求TikTok美國業務必須在9月15日前完成交易，否則就要關門大吉，並強調美國政府要從中抽佣金。

外媒報導，川普周二（1日）表示，TikTok要在9月15日之前完成交易協議，且美國政府必須從中得到補償，抽取不錯的佣金。據了解，這筆補償至少百億美元以上，但部分人士抨擊，川普索償的做法違反憲法，且類似敲詐勒索的行為。

目前TikTok檯面上的的潛在買家包括微軟、沃爾瑪、甲骨文等美企。

在川普逼迫TikTok快點賣給美國公司之際，大陸商務部與科技部28日聯合發布「禁止出口、限制出口技術」新規定，其中「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」最受外界矚目，這條規定說穿了就是針對TikTok。

有專家認為，大陸官方新增此規定，意指未來字節跳動如要出售TikTok業務給外國企業，必需獲得大陸官方同意。

此外，字節跳動CEO張一鳴昨表示，將重新考慮TikTok的方案，而這個交易應該是被推遲，或者是直接否定了。

(中時新聞網)