中秋節倒數一個月，台灣知名爆米花品牌Magi Planet星球工坊宣布推出三款中秋禮盒，包括在官網獨家販售的「歡樂分享盒」，集結玉米濃湯、焦糖咖滋、特濃起司、雙色地瓜爆米花四種口味；另外，還有門市限定的「經典熱銷組」、「極致中秋組」，分別有三種熱銷爆米花口味，成為中秋另類的送禮選擇！

星球工坊表示，Magi Planet星球工坊適逢十週年，今年在產品包裝上，特別結合品牌經典元素「潑墨」與「色彩」，打造多款混搭口味爆米花，推出顛覆傳統贈禮的中秋禮盒。

其中，官網獨家的「歡樂分享盒」，有玉米濃湯X4、焦糖咖滋X4、特濃起司X4、雙色地瓜X4，10g分享包共16入的組合，讓消費者方便跟親友分享；「經典熱銷組」則是玉米濃湯X1、焦糖咖滋X1、特濃起司X1，110g的3入組合；「極致中秋組」是焦糖鹹蛋黃X1、玫瑰鹽焦糖X1、泰式酸辣X1，也是110g的3入組合，主打特殊口味。

星球工坊說，「極致中秋組」是今年品牌特別推薦款，其中「焦糖鹹蛋黃爆米花」使用在地土產鹹鴨蛋，飽滿的蛋黃香氣與焦糖甜脆口感；「玫瑰鹽焦糖爆米花」以喜馬拉雅山玫瑰岩鹽融入熬煮蔗糖，甜而不膩的滋味，上市至今深受女性族群喜愛；「泰式酸辣爆米花」則是今年夏季新款，辣度十足富有檸檬葉清香，適合在烤肉時刻，作為唰嘴零嘴。

星球工坊並指出，為響應官方振興三倍券政策，Magi Planet星球工坊同步推出3倍優惠，凡於9月30日前至全台門市使用「振興三倍券」消費，並出示官方[email protected]會員(現場新加入亦可使用)，即可享有買2送6（10g分享包）優惠，還沒使用完振興券的消費者別錯過。

(工商 )