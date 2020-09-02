王敏淳（ChanelWang）日前於公館的「海邊的卡夫卡」舉辦個人首場迷你不插電演唱會，雖然當天狂風爆雨，但是仍然全場爆滿，演唱會由退居幕後兩年多、鮮少露面的鮪魚肚影音老闆嚴爵親自暖場，以爵士樂團「爵隊4.0」現身演奏，當晚「爵隊4.0」演奏8首爵士經典曲目、帶來一小時的精彩爵士饗宴，為接下來王敏淳的表演拉開序幕。而當日所有樂手穿著的衣服也出自嚴爵的公益品牌Equal Ego（最新款潮T之5%收入會捐贈給失親兒福利基金會）。

王敏淳身穿J.W. Anderson淺藍色洋裝，氣質純淨，開場分別用電吉他和木吉他，將自己的歌〈沒事別來煩我〉和〈第七次的掰掰〉原本偏向舞曲、R&B的曲風，改編為不插電版本。第三首則以長笛吹奏大黃蜂和演唱單曲〈和你一起〉，演唱過程中走進觀眾群，觀眾用手機手電筒照耀，讓王敏淳像置身於星空的公主。從小在古典音樂上展現才華的王敏淳，除了鋼琴獨奏「雨果即興曲 IMPROMPTU, OP. 28, NO. 3」外，還特別將法國作曲家馬斯奈創作的歌劇泰伊思Thaïs中最受歡迎的段落「Méditation de’ Thaïs’/泰伊斯冥想曲」的小提琴演奏譜改編成長笛、小提琴、鋼琴三重奏。

除了自己發行的單曲和古典樂外，王敏淳連續帶來幾首翻唱歌曲，Ed Sheeran的〈Perfect〉、〈I love you 3000〉海爾兄弟改編版、林宥嘉〈想自由〉，王敏淳大笑說，〈Perfect〉是在之前錄YouTube cover期間，媽媽李翊君覺得最好聽、可以過她那關的歌曲。

而談到接下來的計劃，則是要開始籌備一張完整的專輯，很『嚴』的老闆說，接下來她要再創作50首歌曲，才可以從中挑出精華7首，並加入已發行單曲收錄成專輯。王敏淳興奮地表示，自己會努力，希望能趕在自己滿20歲以前發專輯。

王敏淳與暖場嘉賓「爵隊4.0」及樂手們合照。鮪魚肚影音提供

王敏淳身穿英國設計師J.W. Anderson淺藍色洋裝，氣質純淨。鮪魚肚影音提供

王敏淳日前舉辦個人首場迷你不插電演唱會。鮪魚肚影音提供

(中時 )