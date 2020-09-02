台中市長盧秀燕曾任中市體育總會飛盤委員會主委，對飛盤運動深入研究，也是台中市飛盤運動幕後推手！108學年度全國中等學校飛盤錦標賽高中混合組，長億高中勇奪五連霸，成績亮眼，盧秀燕2日致贈飛盤，肯定選手表現，也向選手們宣布好消息，北屯網球中心二期工程規畫「多功能草皮」預計年底完工，將提供飛盤選手更完善的運動場域。

盧秀燕說，飛盤是新興運動，她過去擔任立委期間，積極推展飛盤運動，並擔任台中市體育總會飛盤委員會主委，希望為飛盤運動盡一份心力。擔任市長期間，市府持續推廣「酷運動」，將飛盤列重點運動項目，打造台中「酷城市」。

台中市長盧秀燕2日宣布好消息，北屯網球中心二期工程規畫「多功能草皮」預計年底完工，將提供飛盤選手更完善的運動場域。（盧金足攝）

「108學年度全國中等學校飛盤錦標賽」，長億高中、惠文高中、葳格高中、華盛頓中學及東山高中，全部進入八強。（盧金足攝）

她強調，推廣運動最重要的目標就是市民健康，很開心「2020健康城市大調查」，台中市從去年全台第4名，躍升到今年第2名，市府團隊在空汙治理、市民健康守護等方面有成。

台中市體育總會飛盤委員會主任委員暨市議員黃健豪表示，飛盤運動需要廣大場地，感謝市府積極規劃多功能草皮，健全運動環境。

運動局表示，「108學年度全國中等學校飛盤錦標賽」，長億高中、惠文高中、葳格高中、華盛頓中學及東山高中，全部進入八強，由長億高中獲得冠軍完成五連霸，葳格高中獲得亞軍，惠文高中拿下第四，成績優異。

109年「台中市主委盃飛盤錦標賽」，台中市飛盤代表隊以及台中市飛盤培訓隊也紛紛奪下混合組冠軍及季軍。

台中市目前有瑞城、富春、內埔及和順國小發展飛盤運動，長億、惠文、葳格、東山高中和華盛頓中學等校也積極推動並參與國內各大型賽事，健全三級基層運動人才發展，並持續建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地。

(中時 )