蔡英文總統關注新住民權益，去年選舉時提出將擴大現行每年規模10億元的「新住民發展基金」補助，但移民署日前悄悄送出「新住民發展基金收支保管及運用辦法」修正案，將大砍基金管理會的新住民代表，理由是「提升效能」，新住民代表有可能比現行6人再減少，代表性更顯不足。

新住民發展基金成立目的原為協助台灣的新住民適應台灣社會，並推動整體新住民與其子女及家庭照顧輔導服務所設置，每年維持10億元的規模。蔡總統去年選舉時為爭取為數超過54萬戶新住民的支持，還喊出要擴大基金的補助，但移民署日前送出修正案，已預告要調整基金的運作模式，引發新住民關切。

依照移民署規劃，未來基金管理會的人數，將從現行33人調整為29人，而且為了提升行政效能，基金管理由將從每2個月開一次會，縮減為每3個月開一次會。

對於此次辦法修正，移民署表示，是為了優化補助案件審議程序及執行效益，強化本基金管理會的運作機制，簡化行政程序及提升效能，以符實務運作的需求。對於基金管理會人數減少，移民署的理由則是，基金年度預算及管理會任務運作，相較其他類似的委員會設置，人數似略偏高，為配合實務運作因此酌減人數。

值得注意的是，現新住民發展基金管理會的組成，是由內政部長徐國勇擔任召集人、陳宗彥任副召集人，其餘外交部、教育部、勞動部、衛福部、行政院主計總處、陸委會、移民署各派代表1人、加上直轄市縣市代表3人，另外有學者專家10，以及民間團體代表11人，總計33人。但修法後，民間團體代表將從11人減少為7人。

依照新住民發展基金管理會第3屆委員名單來看，民間團體11人中，原有6名新住民代表，5名民間人士，若按比例減少為7人，則新住民代表的人數恐怕將降為4人。新住民擔擾，未來在全體29人中，新住民的代表性恐嚴重不足，加上會議次數減少，基金運用將更難發揮效能。

移民署所提相關修正，目前內政部正公告中，公告期到本月21日為止。

新住民發展基金,內政部,移民署

(中時 )