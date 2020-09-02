台中市刑警大隊2日上午10點多，前往台南東區仁和路偵辦李姓毒品人口，不料，李嫌見警察查案，竟駕車衝撞刑事幹員機車與偵防車，並連附近民宅水泥門牆，當時騎機車欲追緝的陳姓員警，因遭李嫌開車衝撞，雖緊急跳車，但腳部仍受傷，人車倒地，次時李嫌又追撞一輛偵防車，也造成2名刑警受到撞傷，一旁員警見狀對空鳴槍警示，但李男趁隙逃逸，李嫌棄車逃跑，警民追了數十公尺後，成功將李嫌壓制，3名員警送醫後均只有輕傷。

台中警跨區台南逮毒蟲，雙方街頭追逐衝撞1警受輕傷。(李宜杰翻攝)

今日（2）上午10時許，台中市刑大約10餘名幹員，乘3輛偵防車與1名員警喬裝機車騎士，至南市東區仁和路91巷內，查緝37歲李姓毒嫌。10時半左右，警方見李嫌走出家門後，李嫌急忙竄進座車，先是衝撞騎機車的陳姓員警致腿部受傷，甚至衝撞圍堵的偵防車。

刑大幹員見李嫌駕車逃逸，隨即驅車跟上，一路追隨至仁和路與文化路口，幹員對空開槍示警後，李嫌於文化路棄車逃逸，最終遭附近路人與幹員協力壓制，台南市警一分局獲報後也到場協助調查。

目前台中市刑大幹員正搜索李嫌住處與座車，全面釐清案情中。

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(中時新聞網)