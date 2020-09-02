一名60多歲男子，連續兩週不明原因走在路上就反覆昏倒「撲街」，就連騎車也會突然暈倒，摔得鼻青臉腫，原以為自己是中風或是心律不整，到各大醫院檢查都抓不出問題，直到住院連續24小時心電圖監測，才發現原來是嚴重「心跳停止」超過10秒以上患者，所幸裝上心律調節器後就改善狀況。醫師呼籲民眾平常就可監測自己的脈搏，一旦發現不規則、或是常有「漏一拍」的感覺就代表可能有心律不整，除了可做24小時心電圖檢查外，配戴7~14天的心電圖監測器，更能幫助找出問題。

收治這名男子的新光醫院心臟內科主治醫師趙書平表示，心律不整是許多心血管疾病的前兆，有時候患者可以明顯感受到心臟跳動變化，但有民眾屬於「陣發型」，當下沒有外顯變化，很難第一時間就能掌握。而像上述情形，趙書平說心跳停止10秒鐘較少見，但患者其實之前有去就醫，只是找不到病因。心律不整臨床上發生原因多與年紀老化有關，有些民眾在5、60歲就會發生。

除了年紀大者，趙書平也指出，不少20~40歲的女性，日常生活中常常感受到心臟亂跳、突然刺痛、心臟扭動、或是常常有「漏一拍」的感受，都是「心房早期收縮」，高達五成屬於規律良性的「心律不整」，不必治療，只要定期監測就可以。

新光醫院心臟內科主任洪惠風表示，有許多疾病例如心律不整、心房顫動等疾病，臨床上發現，往往病患到醫院檢查就完全沒症狀，一回家就又來了，或是往往只發生在特定時間如深夜睡眠時，自己一點感覺都沒有。不知道自己有心律不整，其實很危險。每年會有20~30％的人找不到原因，這些人會做24小時心電圖抓有無心房顫動問題，臨床研究發現，抓7天甚至是14天更能抓出心律不整問題

洪惠風表示，心律不整可分為持續型和陣發型二種，可能造成心悸、頭暈、氣喘、甚至昏倒，也有人根本沒有症狀，若有心房顫動，每年也會增加4％~5％的中風機會。歐洲心臟協會建議民眾沒事摸脈搏看看是否規則 若發現偶爾有脈搏不規律，就建議去檢查。

洪惠風表示，除了目前健保有給付的24小時心電圖外，也可以考慮配戴連續7天的生理監測器，透過大數據分析，找出有無心房顫動的趨勢；新光醫院最近引進OK蹦大小的監測裝置，可及早抓出心律不整問題。

(中時 )