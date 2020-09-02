孩子的誕生平安健康的誕生，是每個做父母最大的期盼，而日前在中國大陸河南有一對許姓夫妻，在妻子懷孕7個月大時，去醫院產時被醫院告知「腹中胎兒恐不保」，要立即開刀剖腹生產。但手術結束後，醫生卻表示「孩子一出生就早產死了」！兩人聽聞悲痛不已，正準備依照醫生囑咐，處理孩子的遺體時，卻發現孩子還活著，讓他們趕緊回到醫院，醫生搶救過後，告知他們孩子因缺氧太久，而腦性癱瘓。

據陸媒《看看新聞》報導，事件發生於2019年9月河南商丘市，許姓夫婦依照慣例前往產檢，當時已有7個月身孕的妻子被醫生告知「孕婦子宮內有感染，腹中胎兒恐不保，須立即做剖腹產手術」。手術順利完成後，醫師卻遺憾地告知他們「是個男娃，但一出生便不幸死亡了」。夫妻倆強忍悲痛，但仍想為這無緣的孩子做點什麼，因此決定好好地將他帶回安葬。

醫師當時遞給先生一個緊繫著口的黃色袋子，要他將孩子的遺體裝入，當他們才走到醫院門口時，卻發現手中的塑膠袋正在抽動著，甚至清楚聽到孩子的哭聲，隨即調頭趕緊奔回急診室搶救。許先生打開袋子發現孩子全身發紫，經搶救過後，孩子雖活下來了，但卻因缺氧太久了，造成腦部癱瘓。許先生非常憤怒，便要求醫生承擔責任，但院方表示在將孩子「遺體」帶走時，已有簽訂放棄急救同意書，因此求償未果。

孩子經搶救後，卻因缺氧而腦癱瘓。（圖／翻攝自看看新聞視頻）

事件爆發後，媒體訪問院方相關人士，對方卻理直氣壯的答說，「家屬提出的異議，需經由相關法定部門鑑定，若有責任，將願意全權承擔」。而這起醫療糾紛，商丘市衛生主管單位已經介入調查。

(中時新聞網)